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Dövmeye çalıştığı kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın yakalanarak gözaltına alındı.
|16 Nisan 2021 08:18
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Ataköy mahallesinde N.A.'nın (31) çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen ve önceden de kız isteme meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan uzaktan akrabası M.A. (33) kendisinden hayvan istedi. Daha sonra M.A., hayvan veremeyeceğini belirten N.A.'ya vurmaya çalıştı. Bunun üzerine N.A., av tüfeğiyle M.A.'ya 4 el ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan M.A., müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A. ile olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı.
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