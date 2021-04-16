'Cinci hoca'ya örgüt cezası

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul Esenler'de eşlerin evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddia edilen ve bir kadının vücuduna yazı yazarken çekilen videosu ortaya çıkan 'cinci hoca' olarak tanınan Burhan Dalğali hakkında, "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında dava açılmıştı.

10 ay ceza aldı

"Nitelikli cinsel saldırı" suçundan da ayrıca soruşturması devam eden Dalğali hakkında daha sonra terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüte ait bez parçalarının asıldığı yerin önünde kurulan masada dua eder bir halde oturduğu görüntüleri ortaya çıkmış savcılık bu defa da Dalğali hakkında, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "terör örgütü propogandası yapmak" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis istenen Dalğalı'nın avukatı katıldı. Mahkeme, sanık Dalğal'yı, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.