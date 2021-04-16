Kreşteki rezalete 1 yıl 9 ay istendi
|16 Nisan 2021 09:13
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul Tuzla'da kız ve erkek anaokulu çocuklarının iç çamaşırsız topluca tuvalete götürüldüğü, bazı çocukların tokatlandığı kreşin sahibi Güler Mert'in yargılandığı davada sona gelindi.
Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan müşteki avukatlarından Sevil Hartavi, "Biz, sanığın eyleminin kötü muameleden daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çocukların yaşlarına göre davranış bozuklukları vardı. Bir an önce adaletin tecelli etmesini ve sanığın her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Kreşteki rezalete 1 yıl 9 ay istendi
ZİNCİRLEME KÖTÜLÜK
Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Kenan Pehlivan, yapılan yargılama ve toplanan tüm deliller kapsamında sanık Güler Mert'in 'zincirleme şekilde kötü muamele' suçundan 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme hakimi, tarafların son beyanlarında bulunmaları ve karar için duruşmayı erteledi.
SKANDALI VELİ ORTAYA ÇIKARDI
Zeynep Atasever oğlunu evinin yakınındaki Özel Şirin Afacanlar Anaokulu'na vermişti. Oğlu okulda topluca tuvalete götürüldüklerini, öğretmenlerin kendilerini dövdüğünü anlattığında inanamadı. Oğlunun gittiği anaokulunun müdürü Güler Mert'e kendisini işe alması için yalvardı. İşe başlayan Atasever'in cep telefonu görüntüleri skandalı ortaya çıkardı
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