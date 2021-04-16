Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
|16 Nisan 2021 09:19
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep Ceren Karahan: "PCR testi ya İngiltere mutantı diyor ya da diğerleri olduğunu belirtiyor. 'Diğer' çıkınca analiz için Bakanlığın halk sağlığı laboratuvarlarına gönderiliyor. Sonucu yaklaşık bir ay içinde çıkıyor. Ama zaten PCR testinde bu mutantlar 'diğer' olarak belirtildiği için, kişiler 14 günlük karantinaya alınıyor."
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: "Güney Afrika ve Brezilya mutantları yayılmasını istemediğimiz varyantlar. Çünkü aşı etkisini azaltabiliyorlar. Bu nedenle kişide Güney Afrika ya da Brezila mutantı varsa, karantina süresi 14 gün oluyor. Şu anda ülkede hakim olan varyant İngiltere olduğu için karantina süresi 10 gün. Bu varyanta sahip hastaların sadece yüzde 3'ü daha uzun süre bulaştırıcılığa sahip oluyor. İngiltere mutantına sahip ağır hastalarda da karantina süreleri zaten uzuyor. İngiltere varyantı çok yaygın olduğu için çok kişinin karantinada uzun süre kalmasında ciddi sıkıntı çıkıyor. Pozitif olanlar o zaman temaslılarını gizliyorlar. Dolayısıyla İngiltere mutantı için karantina süresini 14 güne uzatmak, insanları gizlemeye daha çok yönlendiriyor. Varyantların kişilerdeki belirtileri arasında ise fark yok."
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