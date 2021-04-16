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Bursa Ulu Camii'ne balyozlu saldırı
Bursa'da tarihi Ulu Cami'ye balyozla saldırıda bulunan Tamer Ö. (41), polis tarafından gözaltına alındı.
|16 Nisan 2021 09:23
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Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami'nin kuzey kapısına geldi. Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.'ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.'yü gözaltına aldı.
Çiftçilik yaptığı belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Tamer Ö.'nün sorgusu sürüyor.
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