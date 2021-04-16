Ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti!
|16 Nisan 2021 09:31
|+Aa- Yazdır
GÜNLÜK 50 TL'LİK ÖDEME İLE 1500 TL'LİK DESTEK
TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlaşarak kabul etti. Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.
SON DAKİKA ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİNDE KAPSAM GENİŞLETİLDİ
AK Parti'nin önergesi ile ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. Destekten yararlanacak iş kolları belirlendi.
İŞTE DESTEK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLECEK YENİ İŞ KOLLARI:
Güzellik salonları (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar),
Hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri. kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri (konaklama hizmetleri hariç), zayıflama, masaj salonu, solaryum gibi yerlerin işletilmesi faaliyetleri (Form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç.)"
ÖNEMLİ AYRINTILAR
AK Parti'nin önergeleri ile hükümlülerin elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmesi ve ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı kapalı görüşlerin kayda alınmasına ilişkin düzenlemeler yasadan çıkartıldı.
YASADA NELER VAR
Kabul edilen yasa tarım kredi borçlarının yapılandırılması, kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satışına olanak tanıyor. Yasa, kurumlar vergisinin 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanmasını öngörüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Aile danışmanlığı hizmetinden bir yılda 35 bin kişi yararlandı'
16 Nisan 2021 10:20
|Köyüne dönene büyük teşvik! Vergi bile ödemeyecekler
16 Nisan 2021 09:00
|Hükümetten çalışanlara 'Nisan - Mayıs' desteği
15 Nisan 2021 09:28
|Kızılcahamam'daki yangında esnafa 50 bin lira hibe verilecek
14 Nisan 2021 13:04
|Aile Bakanlığı, suça sürüklenen çocuklara özel birim kurdu
14 Nisan 2021 11:15
|'Yiyecek ve içecek sektörlerinde çalışanlara prim desteği sağlanacak'
14 Nisan 2021 11:07
|15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine 1500 liralık ödemeleri yapıldı
13 Nisan 2021 11:08
|Üniversitelilere İŞKUR desteğiyle 2.500 TL verilecek
13 Nisan 2021 09:37
|Emekliler bu akşamı bekliyor! Zamlı ikramiye ne kadar olacak?
13 Nisan 2021 09:16
|333 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı
12 Nisan 2021 13:00