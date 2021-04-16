Konut satışları 6 ay sonra artışa geçti
|16 Nisan 2021 09:33
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Salgına ve yüksek faize rağmen martta konut satışları, 6 aylık aranın ardından yıllık bazda ilk kez yükselişe geçti. Türkiye genelinde geçen ay 111 bin 241 konut satıldı. Özellikle dövizdeki yükselişi satış fırsatı olarak değerlendiren vatandaşın, konut aldığı dikkat çekti. Martta satılan konut sayısı şubata göre yüzde 36.95, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 arttı. Mart ayı rakamları son 4 ayın en yüksek satışı olarak dikkat çekti.
İPOTEKLİ SATIŞLAR ARTTI
İpotekli satışlar faiz artırımlarına rağmen, şubat ayına göre yüzde 49 artarak 21 bin 815'e çıktı. İlk el satışlar da yüzde 35 artarak 33 bin 365 oldu. Yabancıya yapılan konut satışı ise şubata göre yüzde 42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40 artarak 4 bin 248 olarak gerçekleşti.
İlk çeyrekte satılan konut sayısı 263 bini geçti. Ocak-mart döneminde yabancıya konut satışında 9 bin 887 adet rakamına ulaşılırken, zorlu salgın şartları ve uluslararası seyahat kısıtlamalarına rağmen tarihin en yüksek ikinci ilk çeyrek rakamı görüldü.
Yabancıya konut satışının iki aylık düşüşten sonra martta tekrar tırmanışa geçtiğini belirten sektör temsilcileri, yaz dönemi ve uçuşların açılmasıyla birlikte rekorların yakalanacağı görüşünde.
DOLAR SATILDI KONUT ALINDI
İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, faiz, döviz ve salgın üçgeninde sıkışan gayrimenkul sektöründe martta kısmen de olsa artış yaşandığını ifade ederek, "Geçtiğimiz ay yüksek dalgalanmalar yaşanan döviz piyasasında gerçekleşen kar realizasyonları ve hafta sonu kısıtlamalarının nispeten gevşetilmesi satışların artış göstermesindeki temel etkenler oldu" dedi.
Seda Tabak
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