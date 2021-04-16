Sağlık-Sen: Sağlık çalışanlarının yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendika tarafından hazırlanan 'Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması' raporunu açıkladı. Araştırmanın TÜİK'in bölge sınıflandırmalarından düzey bir dikkate alınarak Türkiye'yi temsil eden 12 bölgede Ocak Şubat 2021 tarihleri arasında 2 haftalık süre içinde yapıldığını, çeşitli Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 3718 kişinin katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sağlık-Sen, yapılan bu çalışma ile kovid-19 mücadele eden sağlık çalışanlarının değişen çalışma ve yaşam koşullarını değerlendirilmesi, çalışanlardan bulaş riski ve bulaş oranını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi, sağlık çalışanlarının karşılaştıkları sorunlar duygu durumlarının tespiti amaçlandığını dile getirdi.

'Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması' raporu kısaca şu başlıklar altında sıralandı:

Sağlık çalışanları ve Kovid 19

Pandemi ile birlikte çok daha ağır hale gelen çalışma koşulları sağlık emekçilerinin kişisel sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilemiştir.

Kendisine covid 19 teşhisi konulan Sağlık çalışanları oranı %30 Aile bireylerinde pozitif vaka oranı ise %49.2 olmuştur. Salgın süresince çalışmasına engel bir Hastalığı olduğu halde çalışmak zorunda kalanların oranı %33.4' tür

Sağlık çalışanlarının %97'si yorulduğunu söylüyor

Pandemi ile birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı %97.7

Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı %81.4 dir. Bu verileri başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekiyor.

Sağlık çalışanlarının Alım gücü düştü Araştırmaya göre sağlık çalışanları ekonomik durumları her geçen gün kötüye gitti. Çalışanların %75'i önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret aldığını ifade etti. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87'nin üzeri

Sağlık çalışanları kutsal mesleklerinden soğuyor

Sağlık çalışanlarına Cansu'yu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi adaletli ve yeterli bulmayanların oranı %98.2'dir. Araştırma döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarının bakışını bu yönüyle bir defa daha teyit etmiş oldu. Miyadını dolduran bu sistem sağlık çalışanları açısından aslında yok hükmündedir.

Hakkaniyetsiz döner sermaye sistemine sağlık çalışanları Mahkum etmekse doğru değildir. Bu sistem sağlık çalışanlarını kutsal mesleklerinden soğutuyor.

Kaygılar istifayı düşülür Yaşanan sorunlardan dolayı Sağlık çalışanlarının %27'si istifa etmeyi düşünüyor. Bunun sebebi ise yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adalet, mobing ve şiddet olaylarına dayanıyor

Tükenmişlik hissi artıyor Sağlık çalışanları yaşanan sorunlarla birlikte ruhsal olarakta sarsıldıklarını söylüyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı %80'nin üzeründe huzursuz olduklarını ifade edenlerin oranı %90 1'in üstündedir. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını belirtenlerin oran ise %92.4 olmuştur.

Sorunların çözümünü zamana yaymak için doğasına aykırı

Sağlık çalışanlarının sorunlarının görmezden girilmemesi hayatı önemlidir. Sağlık-sen bu vahim tablonun sahada ennet tanığıdır, bunun değişmesi için de tüm gücüyle mücadele etmektedir. Araştırma ile ortaya konan sorunların ortadan kalkması Sağlık çalışanlarının yüzlerinin gülmesi elbette mümkündür. Bunun için gerekli olan kararlı siyasi iradedir. Elbette hemen çözülecek sorunlar var, zaman alacak çözümler var. Ancak şununda unutulmaması gerekir. Can kurtarmak için zamanla yarışan insanların sorunlarının çözümünü zamana yaymak işin doğasına aykırıdır.