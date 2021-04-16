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Özgür Duran'ın ailesi: Kadir Şeker müebbet alsın!

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken çıkan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis ceza İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Bu duruma az da olsa sevindiklerini ifade eden Niyazi Remzi Duran ve annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, Kadir Şeker'in müebbet hapis cezası almasını istediklerini söyledi
 16 Nisan 2021 09:48
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Özgür Duran'ın ailesi: Kadir Şeker müebbet alsın!

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şeker'in cezası olayın haksız tahrik altında gerçekleşmesi nedeniyle 15 yıla, iyi hal hükümleri de uygulanarak 12,5 yıla düşürülmüştü. Her iki tarafın itirazı üzerine dosya İstinaf Mahkemesine gitmiş, istinafta dün verdiği kararda her iki tarafı istinaf taleplerini reddetmiş, Kadir Şeker'e verilen cezayı onamıştı.

'KADİR ŞEKER'E MÜEBBET İSTİYORUZ'

Karara azda olsa sevindiklerini belirten Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (19), "İstinaf Mahkemesi tarafından Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay olan hapis cezasının onanması nedeniyle azda olsa mutlu ve sevinçliyiz. Karşı tarafından avukatlarının ve Cumhuriyet Savcısının cezanın çok olduğu yönündeki istinaf itirazları reddedildi. Az da olsa mutluyuz ve abim birazda olsa huzura kavuştu. Biz her zaman adalete güvenen ve adaletin olduğunu bilen insanlarız. Bizde gerekli itirazlarımızı avukatımız aracılığı ile yapıp dosyayı Yargıtay'a taşıyacağız. Kadir Şeker'in müebbet hapis cezası almasını istiyoruz" dedi.

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç ise, "İstinaf Mahkemesi verdiği bu kararla bana çok güzel bir hediye vermiş oldu. Azda olsa sevinçliyim. Ben oğlumun her zaman arkasında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Hakkımı aradığım için saldırıya uğradım, burnum kırıldı ama yılmadım, pes etmedim, etmeyeceğim. Bizler adalete inanan ve güvenen insanlarız. Bunda da yanılmadık. Oğlumun katili Kadir Şeker'in istinaf kararı açıklanıp cezası onandıktan sonra avukatının Yargıtay'a başvurduğu yönünde haberler çıktı." dedi

Dalkılınç, şöyle devam etti: Bana sorarsanız buradan çıkarılacak tek sonuç, 'Kadir'in avukatı istinaf kararı açıklanmadan Kadir'in abimi öldürdüğüne kanaat getirip, istinafın cezayı onaylayacağını veya artıracağını tahmin ederek önceden dilekçe hazırlamasıdır.' Burukta olsa sevinçliyim. İtirazlarımızı yapacağız. Kadir Şeker'in daha çok ceza almak için hakkımızı sonuna kadar savunacağız...

TOLGA YANIK
Sabah
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