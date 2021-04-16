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Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 16 Nisan 2021 09:55
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Faiz kararı sonrası dolar güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,07508,0770
Avro9,65909,6600
Sterlin11,070011,1300
ANKARA
ABD Doları8,04008,1000
Avro9,62009,6900
Sterlin10,990011,1900
Anadolu Ajansı
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