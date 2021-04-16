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1 yıl önce vefat etmişti... Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygusal paylaşım

Eski manken Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Şallı, Pars'ı ölüm yıl dönümde duygusal paylaşımlarla andı.
 16 Nisan 2021 10:02
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1 yıl önce vefat etmişti... Ebru Şallı'dan oğlu Pars için duygusal paylaşım

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan Pars, geçen yıl bugün hayata veda etmişti.

Sosyal medya hesabından Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı.

"SEN BENİM SAHİP OLDUĞUM EN DEĞERLİ ŞEYSİN"

Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.

Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notunu düştü.

Ebru Şallı'nın Pars'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlar takipçilerini duygulandırdı.
Memurlar.Net
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