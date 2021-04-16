Rehin tuttuğu 4 yaşındaki kızını damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı
|16 Nisan 2021 10:03
|+Aa- Yazdır
Merkez Seyhan ilçesinde, 14 Nisan'da, yaşadıkları tek katlı müstakil evin damına çıkarak 4 yaşındaki kızı Ela A'yı atmakla tehdit eden ve yakınları ile polisin müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Mustafa A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mustafa A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tellidere Mahallesi'nde, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Mustafa A, tek katlı müstakil evde eşi Eda ve 4 yaşındaki kızı Ela A'yı rehin almış, kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istemişti. Evin damına çıkarak kızını atmakla tehdit eden Mustafa A, zaman zaman da çocuğunu aşağıya sarkıtarak tehditlerini sürdürmüştü. Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, konuşmak için yanına gittikleri Mustafa A'ya müdahalede bulunmuş, polislerin de yardımıyla çocuk kurtarılmıştı. Güçlükle gözaltına alınan Mustafa A, polis merkezine götürülmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
16 Nisan 2021 10:39
|Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
16 Nisan 2021 10:32
|3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı
16 Nisan 2021 09:37
|Bursa Ulu Camii'ne balyozlu saldırı
16 Nisan 2021 09:23
|Kreşteki rezalete 1 yıl 9 ay istendi
16 Nisan 2021 09:13
|6 emekli amiral ile 1 emekli generale gözaltı
16 Nisan 2021 09:05
|'Cinci hoca'ya örgüt cezası
16 Nisan 2021 08:42
|Dövmeye çalıştığı kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
16 Nisan 2021 08:18
|CHP'li Sancar'ın 'şantaj' davası: 1'i polis 5 kişiye 9 yıla kadar hapis
16 Nisan 2021 07:49
|Suda yetki tek elde toplanıyor
16 Nisan 2021 06:50