Korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı

Olay, önceki gün Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddialara göre, S.B. isimli hasta daha önce 2 kez boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Olayın yaşandığı akşam yeniden hastaneye gelen adamdan doktor koronavirüs testi olmasını talep etti.

SİLAHLA HASTANEYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Doktorun bu talebi üzerine aralarında tartışma çıktı ve S.B. doktorun eline vurdu. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, S.B. doktorla acilde yaşadığı arbededen sonra aracına giderek silah aldı. Bu sırada hastane çalışanları ve kapıdaki görevliler ise araya girerek S.B.'nin içeriye girmesine engel oldu. Yaşanan saldırı anları ise, hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BEYAZ KOD VERİLDİ

Acilde yaşanan olayın akabinde saldırıya uğrayan doktor emniyete 'beyaz kod' çağrısında bulundu. Çağrının üzerine polis ekipleri, hastane önüne gelerek adamı gözaltına aldı. S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.B. hakkında hastane çalışanları ve doktorun da şikayetçi olması üzerine yasal işlem başlatıldı.