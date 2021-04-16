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Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış

Bakan Koca'nın dün 'aşı sırası gelip aşı olmayanları ikna etmek için ekip kuracağız' şeklinde açıklaması yer aldı. Bugün ise Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı telefon görüşmesinde aşı olma konusunda aileleri ikna eden görüntüleri paylaştı.
 16 Nisan 2021 10:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, vatandaşları aşı yaptırmaya ikna etmek amacıyla evlere yönelik aşılama ekipleri oluşturacaklarını duyurmuştu. "Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Koca, bugün Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca, "Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Bakan Koca, bugün Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Yeni aşı olan bir vatandaşla bir telefon görüşmesinde bulunan Koca, 'Siz de öğretmen olduğunuz için biliyorsunuz. Öğretmen arkadaşlarımızın bu ramazan döneminde bütün arkadaşların aşılarını tamamlayalım istiyoruz. Devamında ilkokul ve okul öncesinin eğitimini sürdürmekte ısrarlıyız. Aşı sorununu çözelim istiyoruz. Böyle de bir şey sorun olunca yaptırmamak için sorun olmamalı dedim, onun için rahatsız ettim.' ifadelerini kullandı.

Koca paylaşımında "Öncesinde sizin de katkınız az değil. Annenizin aşı olmayı kabul etmesinden hepimiz mutluyuz." ifadelerine de yer verdi.

EV EV GEZİP ANLATACAKLAR

İkna timleri, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacak. Aşılarını yaptırmayanlara neden aşı olmadıkları sorulacak. Çekincesi olanlara aşının koruyuculuğu ve önemi hakkında bilgi verilecek. Bu çalışmayla toplumda aşı yaptıranların oranının arttırılması hedefleniyor.
Memurlar.Net
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