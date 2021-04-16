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Kısa vadeli dış borç şubatta yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, şubatta 2020 sonuna kıyasla yüzde 2 artarak 141,2 milyar dolara çıktı.
 16 Nisan 2021 10:44
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Kısa vadeli dış borç şubatta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Şubat 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, şubatta 2021 sonuna kıyasla yüzde 2 artarak 141,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 artışla 61,5 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 düşüşle 56,9 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sonuna göre yüzde 0,8 artarak 8,9 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,5 azalarak 20 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,2 artışla 14,6 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 14,1 artışla 17,9 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 sonuna göre yüzde 4,1 azalışla 51,1 milyar dolara geriledi.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 90,1 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 sonuna göre yüzde 10,1 artarak 28,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,4 düşüşle 90,1 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8,4 yükselerek 66 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,1 azalarak 74,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları şubatta 454 milyon dolara gerilerken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 119 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,5'i dolar, yüzde 27,1'i avro, yüzde 14,5'i TL ve yüzde 14,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 192 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 19,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası'nın yüzde 11,9, özel sektörün ise yüzde 65,1 paya sahip olduğu görüldü.
Anadolu Ajansı
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