BDDK, bankaların işleyişinin vatandaşın menfaatine uygunluğunu değerlendiren model geliştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekonomi Reformları Eylem Planı kapsamında, bankaların iş modellerinin vatandaşın hak ve menfaatlerine uygunluğunu değerlendiren Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Model'ini (BAM) geliştirdi.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler paralelinde finansal inovasyon, dijitalleşme ve yeni kanalların arttığı belirtilerek, gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaştığı ifade edildi.

Öte yandan bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son 10 yıllık süre zarfında büyük ölçüde arttığına işaret edilen açıklamada, bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönleriyle toplum üzerindeki etkilerinin büyüdüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin de üyesi olduğu G20, Finansal İstikrar Kurulu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan ilke, rehber ve raporlar değerlendirildiğinde, genel itibarıyla üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik bir denetim ve gözetim sistemi kurmalarının beklendiği aktarılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Dünya Bankası, tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılı Ekonomik Reform Paketi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda BAM geliştirilmiş olup, model ile halihazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır."