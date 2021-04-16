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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 160 santimetreyle Kartalkaya ve 115 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
 16 Nisan 2021 10:57
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 160, Palandöken'de 115, Uludağ'da 80, Hakkari'de 74, Ilgaz'da 65, Erciyes ve Kartepe'de 63, Sarıkamış'ta 51, Ergan'da 45, Konaklı'da 35, Yıldıztepe'de 22, Nemrut ve Yıldız Dağı'nda 15, Yalnızçam'da 8, Akdağ ve Zigana'da 7, Çambaşı, Mersivan ve Hesarek'te 6, Davraz'da 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez16.04.2021En düşükEn yüksek
KartalkayaSY-16
PalandökenÇB-27
UludağKKY 05
NemrutPB-18
KonaklıÇB-27
DavrazPB411
ErciyesPB010
IlgazSY-110
HakkariPB-113

(KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, AB: Az bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu)
Anadolu Ajansı
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