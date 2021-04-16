Konya'da muvazzaf askerler dahil 10 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı
Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli yakalandı.
|16 Nisan 2021 10:58
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen muvazzaf asker ve ihraç edilen askeri personelden oluşan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığında işlemlerinin sürdüğü, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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