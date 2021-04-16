Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu
|16 Nisan 2021 10:59
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Önceki hafta yapılan Genel Kurul'la 6 yıldır sürdürdüğü Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü görevini Serdar Karagöz'e devreden Şenol Kazancı, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) en büyük hissedarı olduğu Turkcell'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi.
Turkcell'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şirket yönetimine TVF'nin aday göstermesiyle 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Kazancı'yla birlikte Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın ve Tahsin Yazar seçildi.
Ayrıca yine "TVF'nin önergesinin oylanması neticesinde, SPK uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine" karar verildi.
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