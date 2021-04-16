Emniyet personeline koruma branş eğitimi verilecek
|16 Nisan 2021 11:00
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2020 yılı Ocak ayı içerisinde Emniyet bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü kurulmuştu.
Koruma hizmetlerinin mevzuatta belirtilen şekilde yapılabilmesi, yeknesaklığın sağlanması, kaliteli bir koruma hizmetinin nitelikli personel ile verilebilmesi ve görevle ilgili aidiyet duygusunun her zaman üst seviyede tutulmasını sağlayabilmek amacıyla belirli personelin bu kursu alarak branşlaşma hedeflenmişti.
İl emniyet müdürlüklerinde özel ya da yakın koruma kararına istinaden koruma hizmetinin ifasında görev yapan personel, koruma branşına aktarılacak ve tayin, atama, özlük vb. işlemleri Koruma Dairesi Başkanlığınca takip edilecek.
Koruma hizmetinin ifasında görev yapmak isteyen 40 yaşından gün almamış, performans değerlendirme puanı iyi ya da çok iyi olan ve kıdeme müessir cezası bulunmayan personel ile ilgili Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından 10 hafta boyunca 300 saat eğitim verilerek başarılı olan personelin branş ve atama işlemleri gerçekleştirilecek.
2021/2.dönem koruma branş eğitimi 18 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Koruma branş eğitimi 2021 yılı içerisinde 4 dönem halinde ve her bir dönemde 500 personelin katılımıyla düzenlenecek.
Bu sayılar kadar ödenek ayrılarak 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı düzenlendi.
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