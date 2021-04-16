Hakim savcı adayları 'kurgusal duruşma' ile bilgilerini pratiğe dönüştürüyor

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda açılan "Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi"nde stajlarına devam eden hakim ve savcı adayları, çeşitli konularda kurgusal duruşmalar yaparak öğrendiklerini pratiğe dönüştürüyor.

Adalet Bakanlığınca başlatılan "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında pilot adliye olarak ilk kez Anadolu Adalet Sarayında açılan merkezde, 100'den fazla hakim ve savcı adayının stajı devam ediyor.

Merkezde, hakim savcı adaylarına mesleklerine yönelik çeşitli seminerler ve eğitimler veriliyor.

Ceza ve hukuk dava dosyaları üzerinde de çalışma fırsatı bulan hakim ve savcı adayları, somut olaylar üzerinden yapılan kurgusal duruşmalarla mesleklerine yönelik verimliliklerini artırıyor.

Bu kapsamda Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan kurgusal duruşmada, hakim ve savcı adaylarından oluşan heyet, bir sanığın "sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar" suçundan yargılamasını yaptı.

Gerçek bir duruşmanın usul ve esaslarına göre yapılan kurgusal duruşmada mahkeme heyeti, sanık ve müşteki ile taraf avukatlarını dinleyerek hüküm kurdu.

- Uygulama ülke çapında yaygınlaştırılacak

Hakim ve savcı adaylarının stajlarına ilişkin bilgi veren Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman, proje kapsamında Türkiye'de ilk kez bir adliyede "Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi" adıyla birim oluşturulduğunu söyledi.

Anadolu Adliyesinde açılan merkezde, 100'den fazla hakim ve savcı adayının stajını sürdürdüğünü belirten Yaman, birimde hakim ve savcı adayları için bilgilerini pratiğe dönüştürebilecekleri SEGBİS bağlantısının da yer aldığı duruşma salonu oluşturulduğunu anlattı.

Yaman, adayların bu merkezde karşılıklı görüş alışverişinde bulunabileceklerini, çalışmalarını ve araştırmalarını yapabileceklerini ifade ederek, UYAP sistemine bağlı bilgisayarların da bulunduğu merkezde çalışma ve dinlenme odası, yine çeşitli eğitim, seminer ve konferansların verildiği 50 kişilik konferans salonunun yer aldığını kaydetti.

Yaman, bu uygulamanın ülke çapında da yaygınlaştırılmasının düşünüldüğünü belirterek, "İstanbul Anadolu Adliyesi olarak hakim ve savcı adaylarımızın en iyi şekilde yetişerek, geleceğe adım atmalarını, geleceğin Türk hakim ve savcıları olarak Türk milletine hizmet vermelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, ayrıca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında hakim ve savcı adaylarının yüksek lisans ve yabancı dil eğitimlerini geliştirmek amacıyla yapılan görüşmelerin de yakında sonuçlanacağını dile getirdi.