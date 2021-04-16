'Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş dışarıda'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek
|16 Nisan 2021 11:12
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bir ihmal söz konusuysa bundan sonraki süreçte müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak."
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