'Bir inşaat kazısından dolayı 900 vatandaş dışarıda'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Açelya Apartmanı) 900 vatandaş bir haftadır dışarıda, bir inşaat kazısından dolayı. Bu ihmali yapanlara ilişkin her türlü hukuki süreç yürütülecek."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bir ihmal söz konusuysa bundan sonraki süreçte müeyyideler çok daha sert ve keskin olacak."