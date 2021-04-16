Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını 3.075 liradan satılıyor
 16 Nisan 2021 11:19
+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde, 458,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,59'luk yükselişin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.763 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Dün yüzde 1,52'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,59 seviyesinde dengelendi.

ABD-Rusya geriliminin gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
16 Nisan 2021 12:20		 Borsa güne düşüşle başladı
16 Nisan 2021 10:24
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
16 Nisan 2021 08:51		 Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Nisan 2021 18:17
Çeyrek altın günü 742 TL'den tamamladı
15 Nisan 2021 18:05		 Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
15 Nisan 2021 18:02
Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
15 Nisan 2021 16:14		 Merkez Bankası rezervleri arttı
15 Nisan 2021 14:53
Dolar 8,10 TL'nin altına indi
14 Nisan 2021 18:52		 Çeyrek altın 733 TL'ye geriledi
14 Nisan 2021 18:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - İzmir'deki mahrem yapı operasyonunda 75 şüpheliden 27'si tutuklandı12:32 - Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı12:10 - Pfizer: Korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabilir12:03 - Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
12:00 - Hak-İş, 1 Mayıs etkinliklerini 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirecek11:58 - Ortaokul öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri yayımlandı11:57 - İş insanı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi11:57 - Koronavirüsü atlatan oyuncu Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum11:55 - Sağlıkçıların şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde11:50 - Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı, acil iniş yaptı
11:42 - 'Kırmızı kod'lu alanda hasta yaşı 30'lara indi11:41 - Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor11:37 - KPSS'ye girecek adaylar 'Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliği' dava edebilir mi?11:33 - Emniyet eski müdürleri dahil 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı11:30 - Ankara Barosu soruşturma dosyası kovuşturma izni için Bakanlığa gönderildi
11:28 - Kocaeli'de 85 yaşındaki kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: İhanete uğradım
Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ne alırsan 1 lira 4
beklemek 2
ağlamak 1
trileçe 2
kripto 1
tekdüze 1
kesat 1
pişmanlıklarımız 4
çayı şekersiz içebilmek 8
bayramda 9 günlük tam kapanma 1
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam