Altının gram fiyatı 458 lira seviyesinden işlem görüyor
|16 Nisan 2021 11:19
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 458,3 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde, 458,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,59'luk yükselişin ardından şu dakikalarda yatay seyirle 1.763 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Dün yüzde 1,52'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 1,59 seviyesinde dengelendi.
ABD-Rusya geriliminin gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gün ortası döviz fiyatları
16 Nisan 2021 12:20
|Borsa güne düşüşle başladı
16 Nisan 2021 10:24
|'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
16 Nisan 2021 08:51
|Borsa günü düşüşle tamamladı
15 Nisan 2021 18:17
|Çeyrek altın günü 742 TL'den tamamladı
15 Nisan 2021 18:05
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
15 Nisan 2021 18:02
|Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?
15 Nisan 2021 16:14
|Merkez Bankası rezervleri arttı
15 Nisan 2021 14:53
|Dolar 8,10 TL'nin altına indi
14 Nisan 2021 18:52
|Çeyrek altın 733 TL'ye geriledi
14 Nisan 2021 18:30