Kovid-19 salgını bazı sektörlerdeki istihdam desenini değiştirdi

- Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde özellikle ticaret ve hizmetler sektöründe yer alan ücretli çalışan sayısındaki değişim, sürecin bazı iş kollarındaki etkisini gözler önüne serdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bu yılın şubat ayında, henüz Kovid-19'un Türkiye'de görülmediği 2020 yılının şubat ayına göre yüzde 5,1 arttı. Ücretli çalışan sayısının bu dönemde 12 milyon 614 bin 757 kişiye çıktığı belirlenirken, sanayi sektöründe yüzde 8,3, inşaat sektöründe yüzde 20,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış kaydedildi.

Özellikle ticaret ve hizmetler sektöründe alt faaliyet türlerindeki ücretli çalışan sayısındaki değişime bakıldığında salgının çeşitli iş kollarındaki istihdam dağılımına etkileri belirgin şekilde görüldü.

Bu dönemde ticaret alanında ücretli çalışan sayısı yüzde 4,6 artarken, toptan ticarette bu oran yüzde 5,4, perakende ticarette ise yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Sosyal temasın azaltıldığı, ofislerin evlere taşındığı bu dönemde, ücretli çalışan sayısı posta ve kurye faaliyetlerinde yüzde 17,5, gayrimenkul sektöründe yüzde 10, programcılık ve yayıncılık işlerinde yüzde 9,5 artarken, kısıtlamalar nedeniyle zor günler geçiren konaklama sektöründe yüzde 15,7, yiyecek ve içecek sektöründe yüzde 17,5 azaldı.

İlaç sanayisi ve aşı çalışmaları başta olmak üzere birçok sektörde önemini artıran bilimsel Ar-Ge faaliyetlerinde ücretli çalışan sayısı yüzde 20,9 artarken, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte çalışan sayısı bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetlerde yüzde 17,1, bilgi ve iletişimde yüzde 9,3 yükseldi.

Öte yandan, Kovid-19 nedeniyle seyahat planlarının ertelendiği bu dönemde, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler alanında ücretli çalışan sayısının yüzde 17,8 azalması dikkati çekti.

Ayrıca, mal ticaretinin salgına karşı alınan önlemler nedeniyle zorlaştığı bu döneminde ücretli çalışan sayıları kara ve boru hattı taşımacılığında yüzde 4,1, suyolu taşımacılığında yüzde 1,5, hava yolu taşımacılığında da yüzde 5,7 geriledi.

Bir yıllık dönemde, ücretli çalışan sayıları veterinerlik hizmetlerinde yüzde 20,6, telekomünikasyon sektöründe yüzde 1,2, hukuk ve muhasebe faaliyetlerinde yüzde 5,1, idari danışmanlıkta yüzde 3,7, mimarlık ve mühendislik, teknik test ve analiz faaliyetlerinde yüzde 12,8 artarken, finansal hizmet alanında yüzde 0,7, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama işlerinde yüzde 0,7, reklamcılık ve piyasa araştırmasında yüzde 4,5, güvenlik ve soruşturma faaliyetlerinde yüzde 7,5 azaldı.

- Sanayi sektöründe neredeyse tüm faaliyetlerde çalışan sayısı arttı

Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen çarkların dönmeye devam ettiği sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı, aynı dönemde yüzde 8,3 artarak, 4 milyon 499 bin 142 kişiye yükseldi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, ara malı imalatında yüzde 10,5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 12, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 5,1, enerjide yüzde 1,4, sermaye malı imalatında yüzde 10,3 artış kaydetti.