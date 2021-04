FETÖ, ABD'deki dinler arası diyalog faaliyetlerine hız verdi

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'deyken başlattığı dinler arası diyalog faaliyetlerinin, örgütün ABD'de kurdurduğu yayınevlerinde basılan kitaplar üzerinden hız kazandığı gözlendi.

FETÖ elebaşı Gülen tarafından bizzat 1990'lı yıllarda örgüt tabanına teşvik edilen dinler arası diyalog faaliyetlerinin, ABD'nin New Jersey eyaletindeki "Ant Store" isimli kitabevinde basılıp dağıtılan diyalog içerikli kitaplarla son yıllarda etkinliğini arttırdığı görüldü.

FETÖ'nün ABD yapılanmasında yer alan önemli üyelerinin bulundukları bölgelerde "dinler arası diyalog" adı altında diğer inançlara mensup din adamları ile bağlantı kurarak kendilerini tanıttığı, özellikle Hristiyan ve Musevi kuruluşlarla ortak proje geliştirdiği biliniyor.

Diyalog faaliyetlerinin özellikle ramazan aylarında ivme kazandığı, bazı eyaletlerdeki FETÖ üyelerinin ramazan boyunca teravih namazı kılmak için ilişkide oldukları kiliseleri tercih ettikleri ve yıl içinde, pazar ayinleri dahil, ailece bu mekanlardaki etkinliklere katıldıkları daha önce haber konusu olmuştu.

2018 yılı ramazan ayında, örgüt mensuplarının New Jersey'in Cliffside Park bölgesinde düzenli gittikleri bir kiliseyi buluşma mekanına çevirdikleri görülmüş, FETÖ'nün ABD'deki diyalog faaliyetlerinin çatı örgütü Ortak Değerler İttifakı'nın (Alliance for Shared Values) başkanı Alp Aslandoğan da bu kiliseden çıkarken AA kameralarına takılmıştı.

Aynı görüntülerde, birçok FETÖ üyesinin çocukları ve eşleriyle kiliseye gelip saatlerce kaldığı, sonrasında ise kilisenin ışıklarını bizzat kapatıp kapısını kilitledikleri görüntüler kaydedilmişti.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulların binalarının birçoğunun eski kilise okulları olduğunu, bu binalardaki Meryem Ana ve İsa figürlerine ise genellikle dokunulmadığını, söz konusu okulların internet sayfalarındaki fotoğraflarında bile görmek mümkün.

- Örgüt kitapları ve yayınevleri üzerinden açılım

17-25 Aralık sonrası süreçte maddi kaynak sıkıntısı çeken FETÖ, ABD'deki televizyon ve gazete gibi yayın organlarını kapatmak zorunda kaldığı için dinler arası diyaloğa yönelik çalışmaları dahil, örgüt propagandası için kitap ve baskı çalışmalarına ağırlık veriyor.

FETÖ, kendine ait 3 farklı yayınevinde 3 farklı kesime hitap eden kitaplar basarak ABD'nin en büyük kitap mağazaları aracılığıyla diyalog temelli düşüncelerini hem Amerika hem de dünya okuyucusuyla buluşturmayı hedefliyor.

İnternetteki bilgilerde ise örgütün üst düzey yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi'nin de katıldığı toplantılara ev sahipliği yapan Ant Store, aynı zamanda bu 3 yayınevinin de adresi olarak gözüküyor.

"Süreyya Yayınları" adı altında basılan ve Fetullah Gülen başta olmak üzere dini bilgisine itibar edilen isimlere ait Türkçe kitaplar, örgüt tabanının dindar kesimini hedefliyor.

"Tuğra Books" isimli ikinci yayınevinin adı altında ise sadece İngilizce olmak kaydıyla yeni nesil Türk ve Müslüman çocuklar ve gençlere yönelik kitaplar neşrediliyor.

Tuğra Books'un internet sayfasındaki kataloğunda, Daniel Hammel tarafından yazılan "Jesus and Muhammed" ve İsmail Büyükçelebi ile Reşit Haylamaz'ın yazdığı "İsa, misyonu ve mucizeleri" isimli kitaplar dikkati çekiyor.

- Örgütü öven yabancı yazarların kitaplarını da örgüt yayınevi basmış

Ant Store'un alt kuruluşları arasında bulunan üçüncü yayınevi ise "Blue Dome Press" markası ile 2014'ten bu yana faaliyet gösteren yayınevi olarak karşımıza çıkıyor.

Kamuya açık kaynaklarda, Ant Store ile aynı adreste görünen ve resmi adı "Blue Dome, Inc." olan yayınevinin 37 çalışanı ve yıllık gelirinin 3 milyon dolardan fazla olduğu bilgisi yer alıyor.

Blue Dome Press üzerinden basılan kitapların ortak özelliği ise hem örgüt yazarlarına ait diyalog içerikli kitapların İngilizcesini basarak Amerikalı kitlelere ulaştırmak hem de FETÖ elebaşı Gülen'i uluslararası bir inanç insanı olarak onu Gandi ve Dalai Lama benzeri bir ruhani lider pozisyonuna taşımak.

Kitapların çoğunluğunun diyalog içerikli olması göze çarparken bir diğer dikkati çeken konu ise yabancı yazarlara destek vererek Gülen ve örgütünü öven içerikler yazan, bazen de Türkiye'yi eleştiren yabancı yazarların kitaplarının bu yayınevi tarafından basılmış olması.

Yayınevinin internet sayfasında kuruluş amacının anlatıldığı bölümde de "Blue Dome Press, öncelikle inançlar arası diyalog, kültürlerarası çalışmalar, sanat ve tarih alanlarında akademik ve prestijli başlıklar yayınlamak için kurulmuştur. Blue Dome'un misyonu, dünyanın farklı kültürleri, dinleri ve toplulukları arasında ortak anlayış ve diyaloğa katkıda bulunan çalışmaları teşvik etmektir." ifadeleri yer alıyor.

FETÖ yayınevlerinin örgüt lideri Fetullah Gülen ve yapılanması hakkında kitap yazmaya teşvik ettikleri ve kitaplarını bastıkları yazarlar arasında Walter Wagner, John Pahl, Dr. Craig Considine ve Rainer Hermann gibi isimler bulunuyor.

FETÖ'nün ABD'de sayıları 200'ün üzerine çıkan sözleşmeli okullar için gerekli kitap, dergi gibi malzemelerin baskısı için farklı isimlerde yayınevleri açacağı da öngörülüyor.

- Yayınevlerinin ana şirket kayıtlarında da Mustafa Özcan ismine rastlandı

AA muhabirinin kamuya açık kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Gülen'in "sır küpü" Mustafa Özcan'ın yönetimi altında toplanan 3 yayınevinin yıllık satış gelirlerinin, 4,5 milyon dolara yaklaştığı görüldü.

FETÖ örgütünün 3 farklı hedef kitlesine hitap eden yayınevleri arasında ana firma olarak bilinen Ant Store'un resmi kuruluş kayıtlarındaki isminin "The Light Inc", son zamanlarda sosyal medyada örgüt parasını zimmete geçirme tartışmaların odağında olan Mustafa Özcan'ın isminin "President" olarak geçtiği görüldü.

Yıllık 1,1 milyon dolar satış geliri ve 9 çalışanı olduğu belirtilen şirketin kuruluş tarihi, kayıtlarda 2001 olarak geçerken aynı isimle açılan Linkedin hesabında ise adres olarak Ant Store ile aynı yer gösteriliyor.

New Jersey'de, Türk toplumunun yoğun bulunduğu Clifton kentinde yer alan Ant Store'un yöneticisi Hüseyin Şentürk, The Light Inc. firmasının başkan yardımcısı olarak resmi kayıtlarda yer alırken yıllık 3 milyon doları aşan satış gelirine sahip Blue Dome Press'in başkan yardımcısı titrine sahip Ahmet İdil ise aynı zamanda The Light Inc'te muhasip üye olarak görünüyor.

Blue Dome Press'in şirket kayıtlarında başkan yardımcısı olarak yer alan diğer bir ilgi çekici isim ise 2010'da "Bir Çay daha Lütfen" ve 2014'te "Ay Sultan" isimli kitaplarıyla Türkiye'deki okuyucu kitlesinin hatırlayacağı ABD'li yazar Katharine Branning.

Türk kültür ve tarihiyle ilgili kitaplar yazmaya devam eden kadın yazarın, hala FETÖ üyesi Türk girişimcilerle ortak bir yayınevine sahip olmasına rağmen 2014'ten sonra yazdığı kitaplarının İngilizce ve Türkçe baskıları için farklı yayınevleri tercih etmesi dikkati çekti.

Branning'in "Bir Çay Daha Lütfen" isimli kitabının ilk Türkçe baskısını yapan Kaynak Kültür Yayınları isimli yayınevi, 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılan yayınevleri arasında yer alıyor.

- ABD'nin en büyük kitap mağaza zincirinin raflarında FETÖ liderinin kitapları var

ABD'de 3 farklı kitleye 3 ayrı yayınevi ile ulaşmaya çalışan FETÖ örgütü, internet dünyasında en çok kitabın satıldığı Amazon sitesinde ve ABD'nin en büyük kitap mağaza zincirine sahip Barness & Noble'ın raflarında da kitaplarıyla yer almayı ihmal etmedi.

Ünlü kitap mağazasının şubelerinde ve internet sitesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı 31 kitabın İngilizce çevirisine ulaşmak ve Gülen hakkında yazılan 30 kitaba rastlamak mümkün.

Gülen ve örgütünün propagandasının yapıldığı ve çoğu yabancı yazarlarca yazılan bu kitapların tamamının ise örgütün yukarıda adı geçen yayınevleri tarafından basıldığı tespit edildi.

- Diyalog kurumlarında çok dinli yönetim kurumları ve eğitim kadroları oluşturuluyor

ABD'de, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sözcülüğünü yapan Yücel Alp Aslandoğan'ın başkanlığını yaptığı Ortak Değerler Birliğinin (AFSV) başını çektiği kurumsal diyalog faaliyetleri de devam ediyor.

Yönetim kurulunda Katolik-İslam araştırmacısı, Yahudi hahamı gibi dikkati çeken kişilerin bulunduğu AfSV çatısı altında Atlantic Institute, The Peace Islands Institute, The Rumi Forum, The Pacifica Institute, The Dialogue Institute of the Southwest, Niagara Foundation isimli alt kuruluşlar diyalog faaliyetlerini ülke çapında sürdürüyor.

Ramazan ayında kurulan iftar sofraları, diyalog faaliyetleri için en faal zaman dilimi olarak bilinirken Hz. Musa'nın Yahudileri Mısır'dan kurtarması anısına kutlanan Hamursuz Bayramı, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması bağlamında dağıtılan Aşure tatlısı (Noah's Pudding) da bu anlamda birer fırsat olarak değerlendiriliyor.

Halil İbrahim Sofrası (Abraham Table) adı altında gerçekleştirilen yemekli toplantılarda, 3 kitabi inancın geçmişte ortak ata kabul edilen Hz. İbrahim'de buluştuğu konusu işlenirken gelecekte hedeflenen birliktelik için ise Mesih ve Mehdi kavramları, buluşma noktası olarak işaret ediliyor.

- İki ayrı dine ortak din adamı yetiştiriyorlar

Pensilvanya eyaletinde Asya Finans'tan çekilen karşılıksız kredilerle kurulduğu söylenen FETÖ'ye ait "Respect School" (Saygı Okulu) adlı eğitim kurumu ise Hristiyanlık teolojisi öğreten "Moravian College" isimli ilahiyat fakültesi ile ortak din adamı yetiştirmeye devam ediyor.

İki okulun hocalarından ortak dersler alan öğrenciler, mezuniyet sonrası hem Hristiyanlık hem de İslam üzerine ehliyetli olduklarını gösteren mezuniyet belgesi almaya hak kazanıyor.

FETÖ'ye ait yüksek okulun internet sayfasında 13 Ekim-16 Kasım 2019'da düzenlenen diyalog seminerine katılan kuruluşlar arasında Hristiyanlık üzerine eğitim veren Moravian İlahiyat Fakültesi ve Lehigh Kiliseler Birliği adlı kuruluşların yer aldığı görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını her alanda olduğu gibi 2020 yılında FETÖ'nün diyalog faaliyetlerini de olumsuz etkilerken aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla martta Saygı Okulu da hiç vakit kaybetmeden 3 aylık Klinik Ruhani Eğitimi (Clinical Pastoral Education) semineri başlattığını duyurdu.

Klinik Ruhani Eğitim için ilgili internet sayfalarında, ABD, "Kanada ve Yeni Zelanda'da hastane ve bakımevi papazlarının ruhani eğitimi için hem çok kültürlü hem de dinler arası bir deneyimin birincil yöntemdir." tanımlaması yer alıyor.

2000'li yılların başından beri, hastane, bakımevi ve ıslahevlerinde İslam dini için rehber din görevlisi olarak görev almaya önem gösteren FETÖ üyeleri, bu çift dal teoloji eğitim seminerleri ile edindikleri sertifikalarla hem Hristiyanlık hem de İslam dini konusunda rehberlik etme hakkını kazanıyor.