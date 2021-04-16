Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kocaeli'de 85 yaşındaki kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kişi bıçaklanarak öldürüldü.
 16 Nisan 2021 11:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Köseköy Mahallesi Hamamlı Sokak'ta yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve bıçaklanmış buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Topal'ın öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcı tarafından evde inceleme yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ev ve bölgede çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
16 Nisan 2021 11:41		 Korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
16 Nisan 2021 10:39
Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
16 Nisan 2021 10:32		 Rehin tuttuğu 4 yaşındaki kızını damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı
16 Nisan 2021 10:03
3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı
16 Nisan 2021 09:37		 Bursa Ulu Camii'ne balyozlu saldırı
16 Nisan 2021 09:23
Kreşteki rezalete 1 yıl 9 ay istendi
16 Nisan 2021 09:13		 6 emekli amiral ile 1 emekli generale gözaltı
16 Nisan 2021 09:05
'Cinci hoca'ya örgüt cezası
16 Nisan 2021 08:42		 Dövmeye çalıştığı kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
16 Nisan 2021 08:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:43 - İzmir'deki mahrem yapı operasyonunda 75 şüpheliden 27'si tutuklandı12:32 - Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı12:20 - Gün ortası döviz fiyatları12:16 - Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı12:10 - Pfizer: Korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabilir12:03 - Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
12:00 - Hak-İş, 1 Mayıs etkinliklerini 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirecek11:58 - Ortaokul öğrencileri için hazırlanan çalışma fasiküllerinin 6. üniteleri yayımlandı11:57 - İş insanı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi11:57 - Koronavirüsü atlatan oyuncu Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum11:55 - Sağlıkçıların şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde11:50 - Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı, acil iniş yaptı
11:42 - 'Kırmızı kod'lu alanda hasta yaşı 30'lara indi11:41 - Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor11:37 - KPSS'ye girecek adaylar 'Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliği' dava edebilir mi?11:33 - Emniyet eski müdürleri dahil 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı11:30 - Ankara Barosu soruşturma dosyası kovuşturma izni için Bakanlığa gönderildi
11:28 - Kocaeli'de 85 yaşındaki kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: İhanete uğradım
Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Günlük 1
Ne alırsan 1 lira 4
su arıtma cihazı 4
bayramda 9 günlük tam kapanma 1
çekiniz 2
türk kahvesi 2
Bi mola 2
pişmanlıklarımız 4
ay ışığında 2
pazar günü alışkanlıkları 2
SON İLANLAR
İstanbul Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 15 memur alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam