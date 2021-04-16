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Kocaeli'de 85 yaşındaki kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki kişi bıçaklanarak öldürüldü.
|16 Nisan 2021 11:28
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Köseköy Mahallesi Hamamlı Sokak'ta yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve bıçaklanmış buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Topal'ın öldüğü belirlendi.
Olay yerine gelen savcı tarafından evde inceleme yapıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ev ve bölgede çalışma başlattı.
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