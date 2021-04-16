Emniyet eski müdürleri dahil 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürünün de bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.
|16 Nisan 2021 11:33
|+Aa- Yazdır
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize, Mali ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerine yönelik tek tek baskın yaptı.
Haklarında ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, dernek üyeliği, SGK kaydı ve daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan örgüt mensuplarınca verilen ifadeler doğrultusunda ismi geçen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler 29 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında ihraç edilen eski Emniyet Müdürü Akın K.'nin de bulunduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'deki mahrem yapı operasyonunda 75 şüpheliden 27'si tutuklandı
16 Nisan 2021 12:43
|İş insanı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
16 Nisan 2021 11:57
|Erciş eski Belediye Başkanı'na terör üyeliği ve propagandadan 9 yıl hapis
16 Nisan 2021 11:25
|FETÖ, ABD'deki dinler arası diyalog faaliyetlerine hız verdi
16 Nisan 2021 11:24
|Konya'da muvazzaf askerler dahil 10 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı
16 Nisan 2021 10:58
|FETÖ'den yargılanan 6 eski asker hakim karşısına çıktı
15 Nisan 2021 21:42
|Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası
15 Nisan 2021 17:29
|PKK'dan yargılanan Şişli Belediye Başkan Yardımcısına tahliye
15 Nisan 2021 15:27
|FETÖ'den yargılanan eski Tuğgeneral Gülmez, beraat etti
15 Nisan 2021 14:51
|Adana'da FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
15 Nisan 2021 13:23