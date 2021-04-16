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Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
edat Peker ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilenler emniyette sergilendi.
|16 Nisan 2021 11:41
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Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ele geçirilenler emniyette sergilendi.
Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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