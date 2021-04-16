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Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı, acil iniş yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı
 16 Nisan 2021 11:50
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı. Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Orman Genel Müdürlüğü uçağı, Malatya Erhaç havalimanına acil iniş yaptı.

Motor arızası yaşanan uçakta, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Bakan yardımcısı Hadi Tunç, DSİ genel müdürü Kaya Yıldız, bitkisel üretim genel müdürü Mehmet Hasdemir de bulunuyordu.

Memurlar.Net
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