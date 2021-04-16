Koronavirüsü atlatan oyuncu Seda Bakan: 6 aydır koku almıyorum
6 ay önce koronavirüse yakalanan oyuncu Seda Bakan, hastalığın etkilerinin hala devam ettiğini söyledi.
|16 Nisan 2021 11:57
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