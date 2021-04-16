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Hak-İş, 1 Mayıs etkinliklerini 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirecek

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle geçen yıl başlatılan 1 Mayıs Haftası etkinliklerinin bu yıl, 26 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini bildirdi.
 16 Nisan 2021 12:00
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Hak-İş, 1 Mayıs etkinliklerini 26 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleştirecek

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs'ta kitlesel bir miting gerçekleştirilmesinin mümkün görünmediğini belirterek, işçilerin mesajlarını iletme adına geçen yıl başlattıkları 1 Mayıs Haftası kutlamalarını bu sene de sürdüreceklerini ifade etti.

Kutlamalar kapsamında, 26 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 6 gün boyunca emekçilerin taleplerini dile getireceklerini aktaran Arslan, "Hak-İş olarak 1 Mayıs Haftası kapsamında, dijital platformlarda illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye'nin her yerinde olacağız. 1 Mayıs kutlamalarımızda emekçilerimizin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde ileteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konfederasyonun yönetim kurulu kararıyla 81 ilde valiliklerin izni çerçevesinde ortak bildiri okunmasını planladıklarını aktaran Arslan, şöyle devam etti:

"1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir, Hak-İş olarak daha fazla dayanışma, daha çok emek ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileriyle bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak, alın terimizin ve emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz."

Koronavirüs salgının bitmesinin ardından coşkulu 1 Mayıs kutlamalarına yenilerini eklemeyi umduğunu ifade eden Arslan, "Tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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