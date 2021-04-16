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Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, Ülke genelinde alınan kısmi kapanma önlemi vakaları düşürmez ise bir sonraki senaryo tam kapanma olacak.
 16 Nisan 2021 12:03
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Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma

Son kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet vaka sayıları düşmezse çok daha sert tedbirler almak zorunda kalabiliriz" sözleri sonrasında devam eden artışlar bu yeni tedbirlerin neler olabileceği konusunda gözleri Bilim Kurulu üyelerine ve önerilerin gönderileceği yeni kabine toplantısına çevrildi. Bu kapsamda SABAH'ın edindiği son dakika bilgisine göre sert önlemlerin içerisinde tam kapanma ve 9 günlük sıkı tedbir var.

Koronavirüste kabine toplantısında alınan son dakika kararları işe yaramazsa gelecek yeni tedbir dönemine ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vaka sayıları düşmezse çok daha sert önlemler alınabilir' açıklaması sonrası sert önlemlerin neler olabileceği konuşulmaya başlandı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre kritik eşik günlük vaka sayılarının 25-30 binlere inmesi olacak.

VAKALAR 25-30 BİNLERE DÜŞMEZSE.

Beklenen gelişme yaşanırsa tedbirlerin etkileri 10 gün içinde tabloya yansıyacak. Eğer bu sağlanamazsa Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında belirttiği yeni, daha sert ve sıkı tedbirler gündeme gelecek.

SON DAKİKA VAKALAR DÜŞMEZSE RAMAZAN BAYRAMINDA 9 GÜN TAM KAPANMA

Hedeflenen rakamlara ulaşılamazsa Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak en az 9 günlük tam kapanma seçenekler arasında.

İSTENMEYEN TEDBİRLER MASAYA GELECEK!

İŞTE O ÖNLEMLER

Uzmanların bu konuda tam kapanmaya dahil edilebilecek tedbirlerle ilgili görüşleri şöyle:

- Alışveriş Merkezlerinin kapatılması.
- Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin kapatılması.
- Okulların tamamen kapatılması.
- Özel sektörde daha kısa çalışma saatlerinin teşviki.
- Ve kamuda daha kısa çalışma saati uygulamasının başlatılması.
Sabah
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