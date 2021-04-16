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Pfizer: Korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabilir

ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin en geç 12 ay içinde üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceklerini duyurdu.
 16 Nisan 2021 12:10
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Pfizer: Korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabilir

Bir yıldan uzun süredir insanoğlunun mücadele ettiği ölümcül koronavirüs salgınında tüm dünya aşılamaya odaklanmış durumda.

Ülkeler tedarik ettiği oranda aşıları vatandaşlarına uygularken, aşıların koruma oranları ve etki süreleri hakkındaki tartışmalar da devam ediyor.

ABD'li ilaç firması Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC televizyonuna bu konuda açıklamalarda bulundu.

3'ÜNCÜ DOZ GEREKECEK
Bourla, şirketin geliştirdiği aşının üçüncü dozuna da ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Bourla, "Muhtemel bir senaryoya göre, 6 ila 12 ay arasında üçüncü bir doza ihtiyaç duyulacak ve insanların her yıl yeniden aşı olması gerekecek. Yeni virüs çeşitlerinin görülmesi bu kararı almada önemli bir rol oynayacak." dedi.

Pfizer'in verilerinin 2 binden fazla aşılanmış kişiye dayandığı ancak korumanın 6 ay sonra devam edip etmediğini belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu bildirildi.

ÜÇÜNCÜ DOZ TESTLERİ YAPILIYOR
Pfizer ve BioNTech, şubat ayında virüsün yeni varyantlarına karşı bağışıklık tepkisini daha iyi anlamak için Kovid-19 aşısının üçüncü dozunu test ettiklerini açıklamıştı.

Johnson & Johnson CEO'su Alex Gorsky de tıpkı mevsimsel grip aşıları gibi insanların her yıl Kovid-19 aşısı yaptırmaları gerekebileceğini ifade etmişti.
Anadolu Ajansı
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