Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Çorum'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
|16 Nisan 2021 12:32
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları İlçe Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
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