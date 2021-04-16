İzmir'deki mahrem yapı operasyonunda 75 şüpheliden 27'si tutuklandı
|16 Nisan 2021 12:43
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İzmir merkezli 49 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf asker ve aktif görevde polislerin olduğu 75 şüpheliden 27'si tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, haklarında itirafçı beyanları bulunan ve kod isim aldıkları gibi delil ve teşhisler üzerine gözaltına alınan 75 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 şüpheli, emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Ayrıca, 12 şüpheli ile sağlık sorunları bulunan 2 zanlı, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Bu arada zanlılardan 2'si hakkındaki gözaltı kararı da değişen delil durumu nedeniyle iptal edildi.
Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27'si tutuklandı, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 2 zanlının daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.
Firari 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
- Operasyon
İzmir merkezli 49 ilde 13 Nisan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker ve aktif görevde polislerin olduğu 83 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.
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