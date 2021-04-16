Çöpten yiyecek toplayan dilencilerin rezidansta kaldığı tespit edildi
|16 Nisan 2021 13:27
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri il genelindeki denetimlerinde, farklı kentlerden gelerek özellikle alışveriş merkezleri, marketlerin yakınlarında bulunan çöp konteynerlerinin önlerinde poşetle getirdikleri yiyecekleri buradan toplamış gibi davranıp insanların duygularını sömüren ve yanlarındaki çocuklarıyla para toplayan dilencilere müdahale ederek, onları bu bölgelerden uzaklaştırdı.
Zabıta ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu yöntemi kullanan dilencilerin belirledikleri noktalara taksilerle gidip geldikleri, kiralık rezidanslarda kaldıkları ve vatandaşların para dışında verdikleri yiyecekleri çöpe attıkları tespit edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, çöp konteynerlerinden çocuklarıyla yiyecek topluyormuş görüntüsü vererek dilencilik yapan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Bu kişilerin asıl amaçlarının marketten çıkan veya yoldan geçen insanlardan para almak olduğunu vurgulayan Kayacık, "Bu gibi insanlara para verilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin talepleri valilik, belediyeler ve kaymakamlıklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır." ifadelerini kullandı.
Kayacık, ana arterlerde ve kavşaklarda cam silen, dilencilik yapan, küçük yaşta çalıştırılan çocuklara ve çöpten yiyecek topluyormuş görüntüsü vererek para toplayan kişilere yönelik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini kaydetti.
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