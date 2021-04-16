HSK'dan idari izinlere dair karar
Hakimler ve Savcılar Kurulu idari izin ve esnek çalışmalara dair karar aldı
|16 Nisan 2021 13:28
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Hakimler ve Savcılar Kurulunun 14 Nisan 2021 tarihli kararına göre sadece hamileler ve kronik hastalığı olanlar idari izinli sayılacak. 10 yaş altı çocuğu olan kadın yargı mensupları, süt izni kullananlar ve engelliler de dahil olmak üzere, müzakere, keşif gibi işler esnek çalışma suretiyle yerine getirilecek
İŞTE HSK KARARI
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