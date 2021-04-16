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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Anne Güzide Demir:- "Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, eve dön. Orası senin yerin değil"
 16 Nisan 2021 13:33
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Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 592. gününde sürüyor.

Anne Güzide Demir, evlatları için başlattıkları eylemi kararlılıkla devam ettirdiklerini söyledi.

Demir, 1,5 yıldır eylem çadırında olduğunu ifade ederek, HDP'nin evladını kandırıp dağa götürdüğünü ve kendisinden bir daha haber alamadığını belirtti.

Oğlunu çok özlediğini ve HDP'den istediğini dile getiren Demir, "Oğlum neredeysen gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni çok özledim, eve dön. Orası senin yerin değil." diye konuştu.

Baba Şevket Bingöl de 592 gündür evlatları için başlattıkları eyleme devam ettiklerini aktardı.

Oturma eylemini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını bildiren Bingöl, "HDP'nin ipini pazara çıkaracağız. Artık çocuk götürmesin, başka anne ve babaları yakmasın. Oğlum beni görüyor ve duyuyorsan nerede polisi, askeri görürsen teslim ol." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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