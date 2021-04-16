'Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'
|16 Nisan 2021 13:39
|+Aa- Yazdır
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağına dair iddialara ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Fethiye'nin Göcek bölgesinde bulunan dünyaca ünlü Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer veren Kurum, yapılan denetimlerde Göcek koylarında ticari kazanç adına çevreyi kirleten kaçak işletmelerin faaliyetlerine son verildiğini ve kurulan barakaların da kaldırıldığını kaydetti.
Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilir kullanma ilkeleri dikkate alınarak vatandaşların temiz, düzenli ve ucuz hizmet alacakları yasal mevzuata uygun düzenlemeler yapıldığını aktaran Kurum, "Kıyı ve koylarımızda yaz boyu denetimler sıklaştırılarak devam edecek, kıyı işgallerinin önüne geçilecektir. Ayrıca Göcek koylarında mapa ve şamandıra sistemiyle yat ve teknelerin bağlanması düzenli hale getirilecek, böylece başta deniz çayırları olmak üzere deniz ekosistemi korunacaktır. Bu sistemle deniz ve kıyılardaki kültürel varlıkların tahribatının da önüne geçilecektir." bilgisini paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|HSK'dan idari izinlere dair karar
16 Nisan 2021 13:28
|Çöpten yiyecek toplayan dilencilerin rezidansta kaldığı tespit edildi
16 Nisan 2021 13:27
|Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
16 Nisan 2021 12:32
|Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
16 Nisan 2021 12:03
|Emlakçı olabilmek için eğitim şartı getirildi: En az ilköğretim mezunu
16 Nisan 2021 11:17
|Aile Bakanlığı 5 bin personele 'psikososyal destek' eğitimi verdi
16 Nisan 2021 11:16
|Emniyet personeline koruma branş eğitimi verilecek
16 Nisan 2021 11:00
|Adalet müfettişlerinin seçim bürolarını denetim yetkisinin sınırları belirlendi
16 Nisan 2021 10:34
|Anadolu Ajansının yeni genel müdür yardımcıları belli oldu
15 Nisan 2021 18:55
|TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
15 Nisan 2021 16:32