MEB, köylerde kurs açtı. 1 ayda 57 bin kursiyere eğitim verdi

"Bir hayalle yola çıktık." diyen Bakan Selçuk, "25 bin köy muhtarımıza yazdığımız mektupla hayat boyu öğrenme kurslarımızı köylere taşıdık. 3 Mart'ta toprağa düşen ilk filizler o günden bugüne 2 bin 331 kurs ile 57 bin 832 kursiyere ulaşarak kocaman bir ormana dönüşmenin müjdecisi oldu. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen projeyle Halk eğitimi kursları köylere, vatandaşların ayağına götürülüyor. Köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaç duyabileceği sebze fidesi üretimi, tarım makinaları bakımı, arıcılık, seracılık gibi alanlarda açılacak ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek. Verilecek kursların bilinçli üretimin artırılması ve sınırlı kaynakların doğru kullanılmasına fayda sağlayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kurs açılabilecek potansiyel nüfusu olan 25 bin köy muhtarlarına mektup göndererek vatandaşların kurslara katılımı konusunda desteklerini istedi.

Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makinaları bakımı, arıcılık gibi 380'ye yakın kurs programı hazırlandı.

Tamamen vatandaşların ilgi alanlarına hitap eden kurslarda tarım ve hayvancılıkla ilgili yeni teknolojilerin tanıtılacağı, sağlıklı besin üretme ve verimli mahsul elde etme yolları gösteriliyor.

Vatandaşlar, ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Alanında uzman eğitimcilerin vereceği derslere katılan tüm kursiyelere katılım belgesi veriliyor.