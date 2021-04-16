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Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilere açıklama yapıyor. Yunan Bakan Dendias'la yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Erdoğan, "Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi" dedi.
 16 Nisan 2021 13:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dendias'ın tavrı karşısında haddini bildirdi. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım.

"LOZAN'A GÖRE HAKKINIZ YOK"

Sayın Patrikle görüşmeleriniz oldu bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan'da gerekli ilgi göstermiyorsunuz. Baş müftüyü kendiniz atıyorsunuz. Sizin buna Lozan'a göre hakkınız yok.

Şimdi Sensinot meclisi patriği seçiyor. Müftüyü de bizim oradaki imamlarımızın müftülerin seçmesi gerekiyor. Kendi din adamıymış gibi atama yapmak istiyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Hiçbir netice alamadık. Bunlarda maalesef öyle bir hava yok.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!

Sayın Kılıçdaoğlu'nu tanımışsınızdır, Öncekinde farklı şimdikinde farklı. Çiftçimin elinde soğan patates kaldıysa ve çeltik konusunda sorun vardı. Toprak Mahsülleri ofisi ile telefon görüşmesi yaptım. Başkan işi uzatmayalım. Bunların hepsi neyse en uygun fiyat neyse ellerinden alacaksınız, çeltik ellerinde kalması. Patates ve soğanı da alacağız.

(Kılıçdaroğlu) Biz bunların yalanlarına ilgi duymadan devam ediyoruz.

"AYM BAŞKANI'NIN LAİKLİĞİ ÖĞRENMESİ GEREK"

(KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) AYM Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. AYM Başkanı'nın laikliği öğrenmesi gerek.

KKTC'DE KUR'AN KURSU KRİZİ

Türkiye'de din eğitimi konusunda sorunlar çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs Türkiye'deki uygulamalar neysek uygulama safhasına geçmelidir. AYM Başkanı yanlışında süratle dönmelidir. Bizim atacağımız adımlar da farklı olacaktır.

KANAL İSTANBUL

Muhalefet işi gücü bu ülkede hayırlı bir işi yaptırmamak. İlk adımı kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Planlanan 6 köprü ilk kanal üzerinden geçecek köprülerden birinin temelini haziran ayında atalım istiyoruz. İlk köprünün yapımına başlayacağız.

İSRAİL'E TEPKİ

(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının göstergesi, İslam düşmanlığını biliyoruz. İsrail yönetimi tavrından vazgeçmiyor. Biz İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili ilişkilerimizin olumlu devam edebileceğini düşünmüyoruz.
Memurlar.Net
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