Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda biri sözde yönetici 3 şüpheli gözaltına alındı.
 16 Nisan 2021 14:02
+Aa- Yazdır
DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince oluşturulan özel ekipler, DEAŞ'a yönelik çalışmalar sonucu çatışma bölgelerinde silahlı faaliyette bulundukları tespit edilen 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda biri örgütün sözde yöneticilerinden 3 şüpheli yakalandı.

Saklandığı evde baza içerisinde ağlarken yakalanan S.K'nin DEAŞ'ın Cezire'deki en yetkili üç sözde yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği tespit edildi. Örgütün propaganda videolarında da yer aldığı belirlenen S.K'nin yakalandığı evde yapılan aramada 18 bin 300 dolar ile 24 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.C'nin ise 2014-2016 arasında örgüt içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı, hava saldırıları esnasında da yaralandığı belirlendi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası verildi
16 Nisan 2021 14:06		 Emekli amiral soruşturmasında yeni bulgular elde edildi
16 Nisan 2021 13:41
İzmir'deki mahrem yapı operasyonunda 75 şüpheliden 27'si tutuklandı
16 Nisan 2021 12:43		 İş insanı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
16 Nisan 2021 11:57
Emniyet eski müdürleri dahil 29 şüpheliye FETÖ gözaltısı
16 Nisan 2021 11:33		 Erciş eski Belediye Başkanı'na terör üyeliği ve propagandadan 9 yıl hapis
16 Nisan 2021 11:25
FETÖ, ABD'deki dinler arası diyalog faaliyetlerine hız verdi
16 Nisan 2021 11:24		 Konya'da muvazzaf askerler dahil 10 şüpheliye FETÖ'den gözaltı kararı
16 Nisan 2021 10:58
FETÖ'den yargılanan 6 eski asker hakim karşısına çıktı
15 Nisan 2021 21:42		 Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası
15 Nisan 2021 17:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:41 - Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı14:32 - 1960 darbesinde idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti14:16 - Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi görecek, çöl tozuna dikkat!14:11 - Hizmetine ihtiyaç bulunmayan sözleşmeli mühendis kısmi zamanlı istihdam edilebilir mi?14:10 - 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesiyle 57 binden fazla kursiyere ulaştık'14:07 - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
14:06 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası verildi14:02 - DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı13:53 - Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi13:47 - MEB, köylerde kurs açtı. 1 ayda 57 bin kursiyere eğitim verdi13:41 - Emekli amiral soruşturmasında yeni bulgular elde edildi13:39 - 'Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'
13:33 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:33 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı13:28 - 'İstanbul'da AVM ve zincir marketlerin kapanışı 17.30 olacak'13:28 - HSK'dan idari izinlere dair karar13:27 - Çöpten yiyecek toplayan dilencilerin rezidansta kaldığı tespit edildi
13:26 - Diyarbakır'da belediyelere alınacak 423 personel için kura çekimi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: İhanete uğradım
Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ne alırsan 1 lira 4
beklemek 2
iftar sonrası gelen uyku ve baş ağrısı 3
İdeolojik saplantılı insan 3
Günlük 1
Gaddare 1
bloke 1
pişmanlıklarımız 4
nostalji 1
su arıtma cihazı 3
SON İLANLAR
İstanbul Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 15 memur alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam