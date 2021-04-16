Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan çocuğu arama çalışması başlatıldı.
|16 Nisan 2021 14:07
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarından geçen sulama kanalına giren İsmail Demircan (14) bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Demircan'ın yakınlarının kanal etrafındaki endişeli bekleyişi sürüyor.
Fırat Sulama Birliği Başkanı Şemsettin Gökdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonun başında böyle acı bir olayla karşılaşmanın kendilerini üzdüğünü belirterek, aileye sabır diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
16 Nisan 2021 14:41
|Sedat Peker operasyonunda ele geçirilenler emniyette sergileniyor
16 Nisan 2021 11:41
|Kocaeli'de 85 yaşındaki kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü
16 Nisan 2021 11:28
|Korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
16 Nisan 2021 10:39
|Başkentte suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
16 Nisan 2021 10:32
|Rehin tuttuğu 4 yaşındaki kızını damdan atmakla tehdit eden baba tutuklandı
16 Nisan 2021 10:03
|3 yaşındaki oğlunu gezmeye çıkarıp Dicle Nehri'ne attı
16 Nisan 2021 09:37
|Bursa Ulu Camii'ne balyozlu saldırı
16 Nisan 2021 09:23
|Kreşteki rezalete 1 yıl 9 ay istendi
16 Nisan 2021 09:13
|6 emekli amiral ile 1 emekli generale gözaltı
16 Nisan 2021 09:05