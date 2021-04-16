'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesiyle 57 binden fazla kursiyere ulaştık'
|16 Nisan 2021 14:10
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, martta başlayan "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesi kapsamında 2 bin 331 kurs açıldığını ve 57 bin 832 kursiyere ulaşıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, "Kurslarımızla Köylerdeyiz" projesinin 1 aylık rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında, köylerde açılan halk eğitim kurslarından fotoğraflara yer veren Selçuk, "Bir hayalle yola çıktık. 25 bin köy muhtarımıza yazdığımız mektupla hayat boyu öğrenme kurslarımızı köylere taşıdık. 3 Mart'ta toprağa düşen ilk filizler, o günden bugüne 2 bin 331 kursla 57 bin 832 kursiyere ulaşarak kocaman bir ormana dönüşmenin müjdecisi oldu. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, projeye ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, halk eğitim kurslarının köylere, vatandaşların ayağına götürüldüğü belirtildi.
Ücretsiz kurslara e-Devlet üzerinden başvurulabildiği anımsatılan açıklamada, bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makineleri bakımı, arıcılık gibi 380'e yakın kurs programı hazırlandığı, alanında uzman eğitimcilerin verdiği derslere katılan tüm kursiyerlere katılım belgesi takdim edildiği kaydedildi.
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