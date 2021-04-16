Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi görecek, çöl tozuna dikkat!

Sıcaklıklar çölden esecek lodosla hafta sonu çok yükselecek. Yer yer yağmurların yanı sıra lodos, çöl tozu da getirecek.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu yurt genelini etkisi altına alarak sıcaklıkları mevsim değerlerinin en az 10 derece üzerine çıkaracak bir hava dalgası geldiğini açıklayan Çalışkan, Libya üzerinden gelen dalganın beraberinde çöl tozu getireceğini söyledi.

Ancak Çalışkan, sıcak hava dalgasıyla birlikte ülke genelinde yağmurların da olacağını belirtti.

EGE VE AKDENİZ'DE YAZ HAVASI

Sıcak hava dalgasının özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve yurdun doğu bölgelerinde etkili olacağını ifade eden Çalışkan, şu bilgileri verdi:

''Yurdun büyük bir kısmında bu aya göre oldukça yüksek sıcaklıkları göreceğiz. Ege ve Akdeniz'de neredeyse yaz değerleri olacak. Pazar günü İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri ve Doğu Karadeniz'de Trabzon tarafları 25-26 derecelere kadar çıkıyor. Yine pazar günü 28 derece olacak. Adana, pazartesi günü 30 dereceleri görecek. Güneydoğu'da da sıcaklıklar çok yüksek seyredecek.''

SICAK HAVA DALGASI İSTANBUL'U ES GEÇECEK

Ancak üç gün sürmesi beklenen bu sıcaklık dalgasında, İstanbul'un havası diğer yerlere göre biraz farklı seyredecek. Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere beklenen yağmurun etkisiyle havanın serin olacağını belirten Çalışkan, ''Pazartesi, yurt genelinde birçok yer ısınırken İstanbul'da yağmur olduğu için hava serinleyecek. Salı ise hava soğuk. Pazar günü İstanbul 22 dereceleri görse de her yere uğrayan Libya sıcaklıkları bir tek İstanbul'u etkilemeyecek'' dedi.

ORUÇ TUTANLAR DİKKAT!

Beklenen hava olayına karşı özellikle oruç tutanları uyaran Çalışkan, ''Bu sıcak hava dalgası, boğaz ve gözde kuruluk yapar. Halsizlik ve baş ağrısı da yapacaktır'' ifadesini kullandı.

Çalışkan, pazartesi gününden itibaren de Ege ve Akdeniz'deki havanın ılık olacağını; Marmara ve Karadeniz'de gün gün değişik sıcaklıklar görüleceğini ifade etti.

Sıcaklıklar çölden esecek lodosla hafta sonu çok yükseliyor, kısım kısım yağmurların yanı sıra lodos çöl tozu da getirecek.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara'da hafta sonu Nisan yağmurları var. Edirne 19, Kocaeli 21 derece. Pazar sıcaklık daha yüksek, pazartesi ise kuvvetli yağmurla hava serinleyecek.

ÇAMUR YAĞABİLİR

İç Anadolu'da Konya 23, Kayseri 21, Sivas 20 derece. Bölgede kısa süreli yağmurlar var. Gelen çöl tozları nedeniyle çamur yağabilir. Pazar lodos kuvvetli eserken, sıcaklıklar 26 dereceyi bulacak.

Ege'ye de yoğun çöl tozu geliyor. Kütahya-Uşak-Afyon tarafında gök gürültülü sağanak geçişi bekleniyor. Bodrum 27, Denizli 27, Kütahya 20 derece. Kuşadası ve Bodrum tarafında lodos şiddetli esecek.

Güney'deyse hava yazdan farksız. Adana 26, Isparta 30, Hatay, Diyarbakır 26 derece. Pazartesi Adana 32 dereceye yükselecek.

Karadeniz'de batısında kısa süre yağmur olacak, doğusunda da yağış geçişleri var. Zonguldak 17, Samsun 18, Trabzon 23 derece. Pazar hava daha ılık.

Doğu Anadolu'da Tunceli, Erzincan tarafı kısa süre yağmurlu. Erzurum 16, Malatya 24 dereceyi buluyor.