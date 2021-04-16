1960 darbesinde idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti
Antalya, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan yaşamını yitirdi.
|16 Nisan 2021 14:32
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Alanya'da yaşayan 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, bir süre önce rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Polatkan, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.
Polatkan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.
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