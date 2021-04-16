Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1960 darbesinde idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti

Antalya, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen dönemin Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan yaşamını yitirdi.
 16 Nisan 2021 14:32
+Aa- Yazdır
1960 darbesinde idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti

Alanya'da yaşayan 101 yaşındaki Mutahhare Polatkan, bir süre önce rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Polatkan, çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Polatkan'ın cenazesinin yarın İstanbul'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlaçlar tükeniyor, hastalar narkozsuz entübe ediliyor
16 Nisan 2021 14:47		 Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi görecek, çöl tozuna dikkat!
16 Nisan 2021 14:16
Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı
16 Nisan 2021 13:33		 Emine Erdoğan, Bitlis şehidinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu
16 Nisan 2021 12:59
Pfizer: Korona aşısında üçüncü doza ihtiyaç duyulabilir
16 Nisan 2021 12:10		 Sağlıkçıların şefkatli elleri, Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
16 Nisan 2021 11:55
'Kırmızı kod'lu alanda hasta yaşı 30'lara indi
16 Nisan 2021 11:42		 Hakim savcı adayları 'kurgusal duruşma' ile bilgilerini pratiğe dönüştürüyor
16 Nisan 2021 11:03
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya ve Palandöken'de ölçüldü
16 Nisan 2021 10:57		 Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
16 Nisan 2021 10:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:41 - Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı14:32 - 1960 darbesinde idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın eşi vefat etti14:16 - Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceyi görecek, çöl tozuna dikkat!14:11 - Hizmetine ihtiyaç bulunmayan sözleşmeli mühendis kısmi zamanlı istihdam edilebilir mi?14:10 - 'Kurslarımızla Köylerdeyiz' projesiyle 57 binden fazla kursiyere ulaştık'14:07 - Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk kayboldu
14:06 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığına 9 yıl hapis cezası verildi14:02 - DEAŞ'ın sözde yöneticisi bazada saklanırken yakalandı13:53 - Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi13:47 - MEB, köylerde kurs açtı. 1 ayda 57 bin kursiyere eğitim verdi13:41 - Emekli amiral soruşturmasında yeni bulgular elde edildi13:39 - 'Yassıca Adaları'nın yapılaşmaya açılacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor'
13:33 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:33 - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı13:28 - 'İstanbul'da AVM ve zincir marketlerin kapanışı 17.30 olacak'13:28 - HSK'dan idari izinlere dair karar13:27 - Çöpten yiyecek toplayan dilencilerin rezidansta kaldığı tespit edildi
13:26 - Diyarbakır'da belediyelere alınacak 423 personel için kura çekimi yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kripto paralara dair ilk kısıtlayıcı yönetmelik yayımlandı
'Dövizi bozduran cumartesi ev aldı'
Vakalar düşmezse, bayramda 9 günlük tam kapanma
Meğer ikna ekibi Sağlık Bakanıymış
Mutantta belirti aynı, karantina süresi farklı
Doçentlik Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Üretim hariç tam kapanma olmazsa kontrolü kaybedebiliriz
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim?
Ebru Gündeş'ten Reza Zarrab'a boşanma davası: İhanete uğradım
Şenol Kazancı, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İdeolojik saplantılı insan 3
katar'a 5 bin asker göndermek 1
Transatlantik 1
nostalji 1
ay ışığında 2
kozmetik 2
polinom 1
rakı 4
trileçe 2
ağlamak 1
SON İLANLAR
İstanbul Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 15 memur alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Güvenlik Görevlisi 2 İşçi Alacak
Kayseri Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam