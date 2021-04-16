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Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu çevredekiler kurtardı, olayda 1 itfaiye personeli dumandan etkilendi.
 16 Nisan 2021 14:41
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Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Demirkent Mahallesi'nde Nazım Alaylı'ya ait ahşap evin üst katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra evde bulunan anne ve 3 çocuğunu dumanlar arasından çıkardı.

Durumları iyi olan anne ile çocukları, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Öte yandan ailenin yardım ve desteklerle geçimini sağladığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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