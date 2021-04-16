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Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geçen yıl restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ne giren kişiler, alkol alıp, tarihi sütunu masaya çevirerek içeride ateş yaktı. İzmit Körfezi manzaralı kalede etrafa atılan alkol kutuları ve şişeleri, belediye ekiplerince temizlendi.
 16 Nisan 2021 15:23
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Kalede alkol alıp, tarihi sütunu masa yaptılar

Bizans döneminde 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen, yaklaşık 40 milyon TL harcanarak 5 yıl süren çalışmayla geçen yıl restorasyonu tamamlanan Hereke Kalesi'ne gece kimliği belirsiz kişiler girdi. Bu kişiler, tarihi bir sütunu masa şeklinde kullanıp içki içti, içeride ateş yaktı. Kalenin içerisinde çok sayıda bira kutuları, cam şişeler ve sigara izmaritleri bulunurken, duvarlar ise isle kaplandı.

Körfez Belediyesi kalenin içerisinde etrafa atılan çöpleri temizledi.
DHA
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