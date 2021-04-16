Şemdinli'de 4 gün önce dereye düşerek yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4 gün önce dereye düşerek yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.
|16 Nisan 2021 15:35
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli'de 12 Nisan 2021 tarihinde Erdemli deresine düşerek yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 16 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
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