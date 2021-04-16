Kremlin: Türkiye ile aramızda soğukluk yok
|16 Nisan 2021 15:43
|+Aa- Yazdır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, son dönemlerde Rusya ile Türkiye ilişkilerinde bir soğukluk olmadığını söyledi.
Peskov, gazetecilerin Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların sınırlandırılmasının iki ülke ilişkilerine etkisine yönelik sorularını cevaplandırdı.
Son dönemde iki ülke arasında ilişkilerin kötüye gittiği iddialarını reddeden Peskov, "Türkiye ile ilişkiler gelişiyor. Turizm yasağı ile ilgili durumun ikili ilişkilerle hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen Türkiye'deki salgın ve kötüleşen epidemiyolojik durumla bağlantılıdır." ifadesini kullandı.
Türk yetkililerinin Rusya'nın kararı konusunda anlayış gösterdiğini belirten Peskov, "Elbette, Türk ortaklarımız kendi vatandaşlarımız için endişelerimizi anlayabiliyor. Aslında ortaklık da budur." dedi.
Ayrıca Peskov, bu kararın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde "soğukluk" anlamına gelip gelmediğine ilişkin soruya da "Elbette hayır." şeklinde cevap verdi.
Türkiye'nin komşu ülkelerle kurduğu ilişkinin egemenlik hakları dahilinde olduğunu hatırlatan Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşmelerin iki ülkenin arasındaki ikili ilişkilerle ilgili olduğunu dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakanı Pekcan: Komşularımızla sorunları konuşarak çözüyoruz
16 Nisan 2021 16:18
|AK Partili Çelik'ten KKTC'de kuran kurslarının kapatılması kararına değerlendirme
16 Nisan 2021 16:16
|Erdoğan: Çavuşoğlu, Yunan bakana haddini bildirdi
16 Nisan 2021 13:53
|Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı, acil iniş yaptı
16 Nisan 2021 11:50
|SİHA'lardan korkup 5B'yi hedef aldılar
16 Nisan 2021 07:10
|Generale ve amirale soruşturma iznini Bakan verecek
16 Nisan 2021 07:05
|Erbaş: Dini istismar eden yapılara müsaade etmemeliyiz
16 Nisan 2021 02:07
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın açıklamalarına tepki
16 Nisan 2021 01:34
|Soylu: 21 milyonu aşkın hizmet vatandaşa ulaştırıldı
16 Nisan 2021 00:36
|Seçim Müdürlüklerinin Adalet Müfettişleri Tarafından Denetlenmesine Dair Yönetmelik
16 Nisan 2021 00:06